फायर ब्रिगेड टीम और एनसीसी कैडेट्स ने कराया मॉक एक्सरसाइज

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फायर ब्रिगेड टीम एवं एनसीसी कैडेट्स ने आग लगने और भूकंप जैसी आपदा की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों का मॉक एक्सरसाइज कराया। अभ्यास के दौरान आग बुझाने, सुरक्षित तरीके से लोगों को बाहर निकालने और भूकंप के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों का प्रदर्शन किया गया। कैडेट्स को आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया और बचाव के जरूरी तरीकों की जानकारी भी दी गई।

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