Siddharthnagar News: दो पालियों में हुई डीएलएड परीक्षा, 50 ने छोड़ी

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धेंसा। जय किसान इंटर काॅलेज सकतपुर सनई में सोमवार को डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा का दो पालियों में आयोजन हुआ। इसमें 50 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। प्रथम पाली की 10 से 12 बजे तक बाल विकास विषय की आयोजित हुई। परीक्षा में रेगुलर और बैक पेपर के पंजीकृत 383 परीक्षार्थियों में 358 उपस्थित रहे। द्वितीय पाली की दोपहर 1:30 से 3:30 तक आयोजित हुई। परीक्षा में पंजीकृत 326 परीक्षार्थियों में 301 परीक्षार्थी शामिल हुए। इस दौरान केंद्र व्यवस्थापक जयराम यादव, श्यामा नंद श्रीवास्तव, अरविंद कुमार, अंजनी कुमार श्रीवास्तव, सच्चिदानंद शुक्ल आदि उपस्थित रहे।