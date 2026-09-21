Siddharthnagar News: अबीर-गुलाल और जयकारों के बीच विसर्जित हुईं मूर्तियां

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इसमें शामिल युवा डीजे की भक्ति धुनों पर थिरकते और हवा में अबीर-गुलाल उड़ाते हुए चल रहे थे। जयकारों के बीच मूर्तियों का विसर्जन किया गया। “गणपति बप्पा मोरया” के जयकारों के बीच शोभायात्रा बाबू पोखरे से शुरू होकर मुख्य मार्केट, चौक रोड, कसेरा मोहल्ला, बस अड्डा और पुराना बैंक रोड होते हुए रात 10 बजे पुनः बाबू पोखरे पर पहुंची। यहां सभी प्रतिमाओं की महाआरती कर श्रद्धा पूर्वक विसर्जन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था में त्रिलोकपुर पुलिस सक्रिय रही।

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बिस्कोहर। कस्बा बिस्कोहर व दलपतपुर में चल रहे आठ दिवसीय गणेश पूजा महोत्सव का सोमवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ समापन हो गया। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे कस्बा स्थित बाबू पोखरा से भगवान गणेश की भव्य विसर्जन शोभायात्रा प्रारंभ हुई।