Siddharthnagar News: नेपाल में 18 लाख का तस्करी का सामान बरामद

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आर्म्ड पुलिस फोर्स, नेपाल नंबर 8 बटालियन हेडक्वार्टर धनुषा और सबऑर्डिनेट सिक्योरिटी बेस और नेपाल पुलिस की एक संयुक्त टीम ने सोमवार को सिंधुली टोले, क्षेरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर -5 में एक घर पर छापा मारकर सामान जब्त कर लिए।

पुलिस के मुताबिक, जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 18 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।

कपिलवस्तु। नेपाल के धनुषा में 18 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के सामान और प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए हैं।