Siddharthnagar News: नेपाल में 18 लाख का तस्करी का सामान बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 21 Sep 2026 11:46 PM IST
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कपिलवस्तु। नेपाल के धनुषा में 18 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के सामान और प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए हैं।
आर्म्ड पुलिस फोर्स, नेपाल नंबर 8 बटालियन हेडक्वार्टर धनुषा और सबऑर्डिनेट सिक्योरिटी बेस और नेपाल पुलिस की एक संयुक्त टीम ने सोमवार को सिंधुली टोले, क्षेरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर -5 में एक घर पर छापा मारकर सामान जब्त कर लिए।
पुलिस के मुताबिक, जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 18 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।
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आर्म्ड पुलिस फोर्स, नेपाल नंबर 8 बटालियन हेडक्वार्टर धनुषा और सबऑर्डिनेट सिक्योरिटी बेस और नेपाल पुलिस की एक संयुक्त टीम ने सोमवार को सिंधुली टोले, क्षेरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर -5 में एक घर पर छापा मारकर सामान जब्त कर लिए।
पुलिस के मुताबिक, जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 18 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।