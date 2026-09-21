Siddharthnagar News: धूमधाम से विसर्जित हुई भगवान गणेश की मूर्ति

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इटवा। इटवा कस्बे में सोमवार को भगवान गणेश की मूर्ति का पूजा-अर्चना के बाद विसर्जन धूमधाम से करहिया पुल पर परासी नाले में किया गया। विसर्जन से पहले प्रतिमाओं के डोले के साथ शामिल श्रद्धालु कस्बा में भ्रमण करते हुए डीजे की धुन पर नाचते गाते इटवा कस्बे से करहिया पुल पर पहुंचे। शोभायात्रा इटवा कस्बे के बढ़नी, बिस्कोहर, बांसी मार्ग होते हुए डुमरियागंज मार्ग पर करहिया पुल पर पहुंची। शोभायात्रा के शुभारंभ से समाप्ति तक अबीर गुलाल उड़ाते हुए लोगों ने गणपति बप्पा मोरया को विदाई दी। विसर्जन स्थल पर भारी संख्या में इटवा पुलिस तैनात रही।