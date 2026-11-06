{"_id":"6aed91e605145d105d0b3f4c","slug":"video-fire-breaks-out-at-familymart-goods-reduced-to-ashes-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिद्धार्थनगर: फेमिली मार्ट में लगी आग, सामान जलकर राख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर स्थित शाम फैमिली मार्ट में बुधवार रात अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से मार्ट में रखा काफी सामान जलकर नष्ट हो गया, जिससे संचालक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दमकल कर्मियों ने आसपास के प्रतिष्ठानों को सुरक्षित कर लिया।

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