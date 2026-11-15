{"_id":"6af958eea40917d47004b0f6","slug":"video-delivery-personnel-turned-out-to-be-the-thieves-three-have-been-caught-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिद्धार्थनगर: ऑनलाइन डिलीवरी प्वाइंट में कर्मचारी ने दो दोस्तों के साथ मिलकर की थी वारदात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

इटवा कस्बे के ऑनलाइन डिलीवरी प्वाइंट में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें डिलीवरी प्वाइंट का पूर्व कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक, कर्मचारी ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, एलसीडी मॉनिटर, तीन मोबाइल और एक हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पूछताछ के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया।

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