Siddharthnagar News: छठ पर सात मार्गों पर रहेगा रूट डायवर्जन, बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

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सिद्धार्थनगर। छठ महापर्व पर घाटों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने जिले में सात मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू किया है। यह व्यवस्था 15 नवंबर की दोपहर दो बजे से रात आठ बजे तक और 16 नवंबर को सुबह तीन से आठ बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान ट्रक, बस और डीसीएम समेत बड़े वाहनों का निर्धारित मार्गों पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।वाहन चालकों को परेशानी से बचने के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से आवागमन करना होगा। यातायात पुलिस के अनुसार, छठ पूजा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सात मार्गों पर अलग-अलग दिशाओं से आने और जाने वाले बड़े वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते निर्धारित किए गए हैं।इन सात मार्गों पर रहेगा डायवर्जन1. फरेंदा, जगमोहनी और उसका से मोहाना-कपिलवस्तु जाने वाले वाहनइस दिशा में जाने वाले ट्रक, बस और डीसीएम पकड़ी-सनई-चिल्हिया (भगत सिंह चौक) होते हुए बर्डपुर (मेखड़वा तिराहा) से अपने गंतव्य तक जाएंगे।2. मोहाना-कपिलवस्तु से उसका, फरेंदा और गोरखपुर जाने वाले वाहनऐसे वाहन बर्डपुर (मेखड़वा तिराहा)-चिल्हिया (भगत सिंह चौक)-सनई-पकड़ी मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।3. मोहाना-कपिलवस्तु से शोहरतगढ़, बढ़नी और बलरामपुर जाने वाले वाहनइन वाहनों को बर्डपुर (मेखड़वा तिराहा) से चिल्हिया (भगत सिंह चौक) होते हुए आगे जाना होगा।4. बढ़नी और शोहरतगढ़ से मोहाना-कपिलवस्तु जाने वाले वाहनऐसे वाहन चिल्हिया (भगत सिंह चौक) से बर्डपुर (मेखड़वा तिराहा) होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे।5. बस्ती, डिड़ई और बांसी से बर्डपुर-मोहाना जाने वाले वाहनइस दिशा में जाने वाले बड़े वाहन सनई-चिल्हिया (भगत सिंह चौक)-बर्डपुर (मेखड़वा तिराहा) मार्ग का इस्तेमाल करेंगे।6. बर्डपुर, मोहाना और कपिलवस्तु से बांसी-बस्ती जाने वाले वाहनऐसे वाहन बर्डपुर (मेखड़वा तिराहा)-चिल्हिया (भगत सिंह चौक)-सनई होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।7. जमुआर नाला पुल पर आवागमन प्रतिबंधितजमुआर नाला पुल के दोनों तरफ से सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।इन समयों में लागू रहेगा डायवर्जन15 नवंबर: दोपहर दो बजे से रात आठ बजे तक।16 नवंबर: सुबह तीन बजे से सुबह आठ बजे तक।