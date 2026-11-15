{"_id":"6af95411b4ca73c1070099f4","slug":"video-on-childrens-day-children-from-police-families-participated-in-sports-events-including-running-and-kho-kho-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिद्धार्थनगर: बाल दिवस पर पुलिस परिवार के बच्चों ने खेल प्रतिभा, दौड़ और खो-खो में हिस्सा लिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिद्धार्थनगर: बाल दिवस पर पुलिस परिवार के बच्चों ने खेल प्रतिभा, दौड़ और खो-खो में हिस्सा लिया

अनुराग रंजन

Updated Sun, 15 Nov 2026 12:11 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 12:11 PM IST







Link Copied



बाल दिवस पर रिजर्व पुलिस लाइन्स में वामा सारथी के तत्वावधान में पुलिस परिवार के बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 40, 50 और 100 मीटर दौड़ के साथ खो-खो स्पर्धा में बच्चों ने उत्साह से प्रतिभाग किया। विजेताओं के साथ अन्य प्रतिभागियों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन