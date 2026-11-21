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देवोत्थान एकादशी पर शुक्रवार को क्षेत्र के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। व्रती महिलाओं और पुरुषों ने दिनभर उपवास रखा। शनिवार को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। पर्व को लेकर बाजारों में गन्ना, केला, सिंघाड़ा, मूंगफली और पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए भीड़ रही। घरों में तुलसी विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।

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