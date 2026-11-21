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सिद्धार्थनगर: एसएसपी ने उसका बाजार की सोहांस पुलिस चौकी का किया उद्घाटन

अनुराग रंजन

Updated Sat, 21 Nov 2026 09:10 AM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 09:10 AM IST







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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ने थाना उसका बाजार क्षेत्र की सोहांस पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस चौकी की स्थापना के उद्देश्य और क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के संबंध में जानकारी दी। ... और पढ़ें

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