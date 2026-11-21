{"_id":"6b010f8f59ea6ad28807ef0f","slug":"video-a-grand-chariot-procession-was-taken-out-on-the-occasion-of-khatu-shyams-birth-anniversary-receiving-a-warm-welcome-at-various-places-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिद्धार्थनगर: खाटू श्याम जन्मोत्सव पर निकली भव्य रथयात्रा, जगह-जगह हुआ स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सिद्धार्थनगर: खाटू श्याम जन्मोत्सव पर निकली भव्य रथयात्रा, जगह-जगह हुआ स्वागत
पकड़ी बाजार स्थित चौराहे पर शुक्रवार को खाटू श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य रथयात्रा निकाली गई और श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। रथयात्रा पकड़ी हनुमान मंदिर परिसर से शुरू होकर पकड़ी, लालपुर, जम्हिरिया और अधियारी होते हुए बभनी बाजार पहुंची। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। बभनी बाजार में बाबा खाटू श्याम की आरती उतारी गई और प्रसाद वितरण किया गया।
रथयात्रा के दौरान खाटू श्याम के भजनों पर भक्त झूमते रहे। बाबा के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। आयोजन में धीरज विश्वकर्मा, पंकज प्रधान, रामकेश यादव, रंजीत यादव, सत्यम जायसवाल, अमित जायसवाल, मनोज कुमार मद्धेशिया, विशाल यादव, गजेंद्र दूबे, आनंद और राजकुमार सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।