{"_id":"6b010f8f59ea6ad28807ef0f","slug":"video-a-grand-chariot-procession-was-taken-out-on-the-occasion-of-khatu-shyams-birth-anniversary-receiving-a-warm-welcome-at-various-places-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिद्धार्थनगर: खाटू श्याम जन्मोत्सव पर निकली भव्य रथयात्रा, जगह-जगह हुआ स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पकड़ी बाजार स्थित चौराहे पर शुक्रवार को खाटू श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य रथयात्रा निकाली गई और श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। रथयात्रा पकड़ी हनुमान मंदिर परिसर से शुरू होकर पकड़ी, लालपुर, जम्हिरिया और अधियारी होते हुए बभनी बाजार पहुंची। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। बभनी बाजार में बाबा खाटू श्याम की आरती उतारी गई और प्रसाद वितरण किया गया। रथयात्रा के दौरान खाटू श्याम के भजनों पर भक्त झूमते रहे। बाबा के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। आयोजन में धीरज विश्वकर्मा, पंकज प्रधान, रामकेश यादव, रंजीत यादव, सत्यम जायसवाल, अमित जायसवाल, मनोज कुमार मद्धेशिया, विशाल यादव, गजेंद्र दूबे, आनंद और राजकुमार सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे।

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