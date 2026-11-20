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यातायात जागरूकता माह के तहत बृहस्पतिवार को ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय थाने की पुलिस ने रघुवर प्रसाद जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई।

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