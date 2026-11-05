सिद्धार्थनगर: त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट

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धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर सिद्धार्थनगर पुलिस ने कस्बे में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील करते हुए लोगों से सतर्क रहने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने को कहा।
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