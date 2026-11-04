{"_id":"6aeb0e420e93bd07cd043e70","slug":"video-women-entrepreneurs-showcase-products-at-saras-mela-2026-in-shamli-mohit-beniwal-honors-participants-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"शामली: सरस मेले में महिलाओं के हुनर का प्रदर्शन, झाड़ू से जैकेट तक के लगाए स्टॉल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शामली: सरस मेले में महिलाओं के हुनर का प्रदर्शन, झाड़ू से जैकेट तक के लगाए स्टॉल
शामली के वीवी पीजी कॉलेज में आयोजित जनपद स्तरीय सरस मेला-2026 के दूसरे दिन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे। महिलाओं ने झाड़ू, साबुन-सर्फ, फिनायल, लकड़ी के सामान, कान्हा की वेशभूषा, सजावटी कपड़े, ऊन के झूमर और जैकेट समेत विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए। मेले में उत्पादों की अच्छी बिक्री हुई। स्टॉल संचालिकाओं ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण लेकर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने स्टॉलों का निरीक्षण कर महिलाओं से उनके कारोबार की जानकारी ली और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने शामली की महिलाओं द्वारा दो लाख से अधिक तिरंगे तैयार किए जाने को जनपद के लिए गर्व की बात बताया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।