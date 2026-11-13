Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Hostel ready for three years; female students forced to stay in the old hostel

Shamli News: तीन साल से तैयार छात्रावास, पुराने हॉस्टल में रहने को मजबूर छात्राएं

Fri, 13 Nov 2026 01:10 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 13 Nov 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Hostel ready for three years; female students forced to stay in the old hostel
ऊन। कस्बे में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास बनकर तैयार हुए तीन साल हो गए हैं, लेकिन छात्राओं को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है। छात्रावास का संचालन शुरू नहीं होने के कारण कस्तूरबा गांधी विद्यालय और डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं पुराने हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर हैं। रखरखाव के अभाव में नए भवन की पुताई भी खराब होने लगी है।
विज्ञापन

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास वर्ष 2016-17 में स्वीकृत हुआ था। इसका निर्माण दिसंबर 2016 में शुरू हुआ और वर्ष 2023 में भवन बनकर तैयार हो गया। छात्रावास में 25 कमरे बनाए गए हैं और इसमें 100 बालिकाओं के रहने की व्यवस्था है। इसे कक्षा नौ से 12 तक की छात्राओं के लिए बनाया गया था। वर्ष 2023 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के मैनेजर विकास त्यागी को निर्माण कार्य पूरा कर भवन विभाग को हैंडओवर करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद छात्रावास का संचालन शुरू नहीं हो सका।
विज्ञापन

वार्डन का कहना है कि 26 छात्राएं डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ने जाती हैं। छात्रावास हैंडओवर नहीं होने के कारण उन्हें पुराने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावास में ही रहना पड़ रहा है। लंबे समय से भवन खाली पड़े रहने के कारण कई जगह रंगाई-पुताई भी खराब हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


छात्रावास का निरीक्षण किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कमियां रह गई थीं। अब छात्रावास हैंडओवर हो गया है। जो कमियां बाकी हैं, उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग अपने फंड से ठीक करा रहा है। जल्द ही छात्रावास का संचालन शुरू कराया जाएगा।
- संतोष कुमार, बीएसए शामली
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed