पराली प्रबंधन में पास हुए किसान : शामली-मुजफ्फरनगर में जीरो केस, एनसीआर में घटे 44 प्रतिशत मामले

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एनसीआर के आठ जिलों में पिछले साल 15 सितंबर से 11 नवंबर तक पराली जलाने के 61 मामले दर्ज हुए थे, जो इस साल घटकर 34 रह गए हैं। यानी कुल घटनाओं में करीब 44 प्रतिशत की कमी आई है।कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में एनसीआर के आठ जिलों में पराली जलाने की 181 घटनाएं दर्ज की गई थीं। वर्ष 2021 में यह संख्या घटकर 85 रह गई। वर्ष 2022 में 44 और 2023 में 60 मामले सामने आए। वर्ष 2024 में फिर बढ़ोतरी हुई और आंकड़ा 150 तक पहुंच गया। वर्ष 2025 में 61 मामले दर्ज हुए थे, जबकि इस साल 11 नवंबर तक केवल 34 घटनाएं सामने आई हैं। वर्ष 2020 के मुकाबले इस बार पराली जलाने के मामलों में करीब 81 प्रतिशत की कमी आई है। संवादकिसानों का फसल अवशेष प्रबंधनजिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव के अनुसार पहले किसान गेहूं की बुवाई के लिए खेत जल्दी खाली करने के चक्कर में पराली जला देते थे। अब किसान सुपर सीडर और हैप्पी सीडर से पराली के बीच ही गेहूं की बुवाई कर रहे हैं। मल्चर से फसल अवशेषों को छोटे टुकड़ों में काटकर खेत में मिलाया जा रहा है। इसके अलावा पूसा बायो डीकंपोजर के इस्तेमाल से पराली को सड़ाकर जैविक खाद में बदला जा रहा है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी मदद मिलती है।किसानों को पराली नहीं जलाने और फसल अवशेषों का खेत में ही प्रबंधन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अब किसान भी इसके प्रति जागरूक हुए हैं । जिले में 12 टीमें पराली प्रबंधन को लेकर देखरेख कर रही है।प्रदीप यादव, जिला कृषि अधिकारी शामलीएनसीआर के आठ जिलों में पराली जलाने के मामलेजिला वर्षजिला 2025 2026गौतमबुद्धनगर 10 13बुलंदशहर 7 8हापुड़ 4 7गाजियाबाद 8 3बागपत 10 2मेरठ 4 1मुजफ्फरनगर 6 0शामली 12 0कुल 61 34नोट: आंकड़े कृषि विभाग से लिए गए हैं। सभी आंकड़े 15 सितंबर से 11 नवंबर तक के हैं।