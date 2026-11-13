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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 13 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Fri, 13 Nov 2026 02:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 13-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

02:05 AM, 13-Nov-2026

Baghpat News: अल्पसंख्यक कोटे से बीएड में दाखिले के लिए कॉलेज में लगी रही भीड़

Crowds gathered at the college for B.Ed. admissions under the minority quota. और पढ़ें
01:39 AM, 13-Nov-2026

Baghpat News: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 18 को कलक्ट्रेट में धरना देंगे शिक्षक

Teachers to stage a sit-in at the Collectorate on the 18th, demanding the restoration of the old pension scheme. और पढ़ें
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01:38 AM, 13-Nov-2026

Baghpat News: छात्रा की डेंगू के बाद हार्टअटैक से हुई थी मौत

The student died of a heart attack following a bout of dengue. और पढ़ें
01:38 AM, 13-Nov-2026

Baghpat News: दो पक्षों में लाठी-डंडे और तलवार चली, पुलिसकर्मियों पर किया हमला

Sticks, clubs, and swords were used in a clash between two groups; police personnel were also attacked. और पढ़ें
01:37 AM, 13-Nov-2026

Baghpat News: दस मीटर जमीन ने अटका दी पहली स्मार्ट टाउनशिप

Ten meters of land stall the first smart township और पढ़ें
01:37 AM, 13-Nov-2026

Baghpat News: पांच दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं हुए आरोपी, देहरादून व सहारनपुर में दबिश

Accused remain at large even after five days; raids conducted in Dehradun and Saharanpur. और पढ़ें
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01:36 AM, 13-Nov-2026

Baghpat News: बाइक की साइड लगने से ई-रिक्शा पलटी, चार घायल

Clash between two groups following alcohol consumption; police pelted with stones upon arrival और पढ़ें
01:36 AM, 13-Nov-2026

Baghpat News: शराब पीकर दो पक्षों में बवाल, सूचना पर पहुंची पुलिस पर पथराव

Clash between two groups following alcohol consumption; police pelted with stones upon arrival और पढ़ें
01:35 AM, 13-Nov-2026

Baghpat News: बागपत में एक्यूआई 287 रहा, निर्माण कार्यों पर रोक

AQI in Baghpat stood at 287; construction work halted. और पढ़ें
01:32 AM, 13-Nov-2026

Baghpat News: घर में फिर निकला कोबरा, पहले गाय से लिपटा, फिर बच्चों पर किया हमला

A cobra appeared in the house again; it first coiled around a cow, then attacked the children. और पढ़ें
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