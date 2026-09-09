{"_id":"6aa154c4614f29f51f018d8e","slug":"video-shamli-youth-dies-after-being-hit-by-a-bus-video-goes-viral-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"शामली: बस की चपेट में आने से युवक की मौत, वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांधला स्थित नानू पूरी गेट के समीप रोडवेज बस की चपेट में आए बाइक सवार अंकित कुमार की मंगलवार को मौत हो गई थी। बुधवार को हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में रोडवेज बस बाइक सवार को टक्कर मारती दिखाई दे रही है। बागपत निवासी अंकित कुमार पुत्र गंगा राम कांधला के निजी स्कूल में ड्राइवर था। मंगलवार दोपहर करीब दो बजे वह बाइक से नानू पूरी गेट के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान रोडवेज बस की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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