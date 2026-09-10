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Shamli News: डीएम ने वेयरहाउस का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

Thu, 10 Sep 2026 01:01 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:01 AM IST
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The DM inspected the warehouse and took stock of the arrangements.
शामली। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के लिए जनपद में ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक यादव ने तहसील परिसर स्थित ईवीएम-वीवीपैट गोदाम का निरीक्षण किया।
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उन्होंने एफएलसी प्रक्रिया का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मशीनों के सुरक्षित रख-रखाव, गोदाम की सुरक्षा और अभिलेखों की व्यवस्था पर जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से एफएलसी के दौरान अपनाई जा रही व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। आलोक यादव ने प्रक्रिया को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, पूरी पारदर्शिता और सावधानी से करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में गोदाम में सभी व्यवस्थाएं आयोग के मानकों के अनुरूप पाई गईं। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर सचिन राजपूत और तहसीलदार सदर राहुल कुमार उपस्थित रहे।
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