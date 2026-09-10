अंकित हत्याकांड: इनामी सत्यम के नाम से बनाई गई आईडी से फिर मिली धमकी

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अंकित बालियान की हत्या के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार धमकी भरे वीडियो वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने पूर्व में इनामी शूटर सत्यम के नाम से बनाई गई 15 फर्जी सोशल मीडिया खातों को बंद करा दिया था। इसके बावजूद इंस्टाग्राम पर धमकी भरे वीडियो सामने आ रहे हैं। इनामी सत्यम, भोलू शाहपुर और अन्य नामों से फर्जी आईडी बनाकर वीडियो वायरल करने के मामले में साइबर क्राइम थाने में चार दिन पहले दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। अंकित की हत्या में वांछित सत्यम के नाम से सबसे अधिक फर्जी आईडी बनाकर वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं।पुलिस ने पहले ही सत्यम के नाम से बनाए गए 15 फर्जी सोशल मीडिया खाते बंद करा दिए थे। अंकित बालियान हत्याकांड के बाद से ही ऐसे धमकी भरे वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। साइबर क्राइम थाने में चार दिन पहले दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। ये प्राथमिकी इनामी सत्यम, भोलू शाहपुर और अन्य नामों से फर्जी आईडी बनाकर वीडियो वायरल करने के संबंध में थीं। अब फिर सत्यम के नाम से बनी आईडी से धमकी का एक और वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में सत्यम की फोटो लगाई गई है और पृष्ठभूमि में गाना लगाकर धमकी दी गई है।अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने बताया कि सत्यम के नाम से फर्जी आईडी बनाकर वीडियो वायरल किया गया है। पुलिस इसे सत्यम के नाम से बनाई गई फर्जी आईडी से वायरल हुआ वीडियो मान रही है। पुलिस इस नए वीडियो की गहनता से जांच कर रही है और फर्जी आईडी बनाने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी है।