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Shamli News: चचेरे भाइयों की मौत से दो बेटियों की शादी की खुशियां गम में बदलीं

Thu, 10 Sep 2026 12:55 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:55 AM IST
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The joy of two daughters' weddings turned into sorrow due to the death of cousins.
कांधला। मुजफ्फरनगर में हुए सड़क हादसे में कांधला के मोहल्ला खैल निवासी दो चचेरे भाइयों की मौत के बाद शादी की शुखियां गम में बदल गईं। यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों भाई अपनी बेटियों की शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे। दोनों बेटियों की शादी 18 सितंबर को होनी है।
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दोनों चचेरे भाई साजिद और इदरीश बुधवार सुबह करीब नौ बजे बाइक पर घर से निकले थे। वे रिश्तेदारों को शादी के निमंत्रण पत्र देने मुजफ्फरनगर जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई। इदरीश के पारिवारिक भाई शाहरुख ने बताया कि परिवार में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। घर में खुशी का माहौल बना हुआ था। साजिद की दो बेटियों की शादी 18 सितंबर को होनी तय हुई थी। इस दुखद घटना से दोनों परिवारों को गहरा सदमा लगा है। शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं।
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शाहरुख ने बताया कि साजिद ईंट-भट्ठे पर मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी चार बेटियां हैं। साजिद अपनी बेटियों की शादी की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे बेटियों की शादी के लिए पैसे जुटा रहे थे। इस हादसे ने उनके परिवार को बेसहारा कर दिया है।
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वहीं हादसे का शिकार हुए इदरीश भी मेहनत-मजदूरी कर परिवार का सहारा बने हुए थे। उनके पांच बेटे और पांच बेटियां हैं। हालांकि, इदरीश के सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। इसके बावजूद वे परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। इदरीश ईंट-भट्ठे पर काम करते थे और अपनी मेहनत की कमाई से परिवार का खर्च चलाते थे। मुजफ्फरनगर में हादसे में मौत होने से दोनों परिवारों को गहरा सदमा लगा है।

वर्जन
मुजफ्फरनगर में कांधला के दो चचेरे भाइयों की मौत की सूचना मिली है। पीड़ित परिवार को मदद के लिए प्रशासन को भी पत्र भेजा जाएगा। -पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह शामली
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