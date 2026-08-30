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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Shamli: Ankit Baliyan's father, Satbir Fauji, stated that the five-day ultimatum period has ended, and the strategy for the agitation will be decided on the day of the *Tehravin* (thirteenth-day ritual).

शामली: अंकित बालियान के पिता सतबीर फौजी बोले- अल्टीमेटम के पांच दिन पूरे, तेरहवीं पर तय होगी आंदोलन की रणनीति

Sun, 30 Aug 2026 04:34 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Sun, 30 Aug 2026 04:34 PM IST
Shamli: Ankit Baliyan's father, Satbir Fauji, stated that the five-day ultimatum period has ended, and the strategy for the agitation will be decided on the day of the *Tehravin* (thirteenth-day ritual).
शामली के बंतीखेड़ा निवासी हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड का पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। परिजनों की ओर से दिए गए पांच दिन के अल्टीमेटम की अवधि रविवार को पूरी हो गई। अंकित के पिता सतबीर का कहना है कि यदि तेरहवीं यानी दो सितंबर तक हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। तेरहवीं के दिन ही आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी।
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