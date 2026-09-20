{"_id":"6aaf71f96f1a14ca1c07a9c5","slug":"shamli-amir-alam-and-nawazish-to-join-congress-in-delhi-on-september-23-2026-09-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शामली: 23 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होंगे अमीर आलम और नवाजिश, राहुल गांधी से हो सकती है मुलाकात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

आजाद समाज पार्टी छोड़ चुके पूर्व सांसद अमीर आलम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम खां 23 सितंबर को अपने समर्थकों के साथ दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। दोनों नेताओं की राहुल गांधी से मुलाकात होने की भी संभावना है।

पूर्व सांसद अमीर आलम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के माध्यम से आसपा छोड़ने की घोषणा की थी। शनिवार को वे अपने पैतृक गांव गढ़ीपुख्ता स्थित आवास पर पहुंचे और समर्थकों के साथ बैठक कर आगामी कार्यक्रम को लेकर विचार-विमर्श किया। अमीर आलम ने समर्थकों से अधिक संख्या में 23 सितंबर को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया।

विज्ञापन

विज्ञापन

अमीर आलम खां ने कहा कि दिल्ली में वे सैकड़ों समर्थक के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। नवाजिश आलम ने बताया कि वे दिल्ली स्थित मुख्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात की भी संभावना है।



विज्ञापन