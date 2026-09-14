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शाहजहांपुर: जिम में विवाद के बाद सड़क पर भिड़े युवक, जमकर हुई मारपीट, देखें वीडियो

Mukesh Kumar

Updated Mon, 14 Sep 2026 06:24 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 06:24 PM IST

शाहजहांपुर के पुवायां कस्बे में जिम में हुए विवाद के बाद सोमवार शाम दो पक्षों में चाकूबाजी हुई। इसमें सात लोग घायल हो गए। घटना से पलिया-शाहजहांपुर हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ... और पढ़ें

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