{"_id":"6ae9b6554322cbd5b30ed8ec","slug":"video-tabrez-rana-on-azam-khan-arresting-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: आजम खां की गिरफ्तारी पर बोले तबरेज राना- जुर्म यही है कि हम हैं खुदा वाले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: आजम खां की गिरफ्तारी पर बोले तबरेज राना- जुर्म यही है कि हम हैं खुदा वाले
अंतरराष्ट्रीय शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना ने सपा महासचिव मोहम्मद आजम खां की गिरफ्तारी को सरकार का जुल्म बताया। तबरेज राना ने एक शेर के जरिये सरकार पर निशाना साधा। कहा कि इनको हमारे सच से सदमे रहते हैं, यूं ही थोड़े हम पर मुकदमे रहते हैं। जुर्म यही है कि हम हैं खुदा वाले, वरना हमसे बड़े मुजरिम संसद में रहते हैं। उन्होंने साहित्य पर मंडराते खतरे पर भी चिंता जताई। राना ने कहा कि मुशायरे कम बचे हैं और उर्दू को सौतेला समझा जाता है। उन्होंने उर्दू की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी बताया। सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान पर भी उन्होंने बात की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।