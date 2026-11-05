फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Anti-corruption team re-recorded statements in bribery case

Shahjahanpur News: रिश्वतखोरी के मामले में एंटी करप्शन टीम ने फिर दर्ज किए बयान

Thu, 05 Nov 2026 01:59 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Anti-corruption team re-recorded statements in bribery case
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

शाहजहांपुर। रोडवेज बस अड्डे पर चार हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए टाइम कीपर के मामले में एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को फिर जांच की। टीम ने बस अड्डे पहुंचकर एआरएम अरुण कुमार और डिपो प्रभारी मृदुल सिंह के बयान दर्ज किए। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ कर जरूरी जानकारियां जुटाईं।
पिछले महीने एंटी करप्शन टीम ने चालक की उपस्थिति दर्ज करने के नाम पर चार हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए टाइम कीपर नृपेश सिंह को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जेल भेज दिया गया था। मामले की जांच के दौरान इससे पहले एआरएम समेत आठ लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
विज्ञापन

बुधवार को टीम के दोबारा रोडवेज बस अड्डे पहुंचने से कर्मचारियों में खलबली मच गई। टीम ने एआरएम अरुण कुमार और डिपो प्रभारी मृदुल सिंह से मामले के संबंध में पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। अन्य कर्मचारियों से भी जानकारी जुटाई गई। बताया गया कि मामले में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पूछताछ के लिए बरेली बुलाया जाएगा। टीम की जांच आगे भी जारी है। एआरएम ने बताया कि एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को आकर बयान दर्ज किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed