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Shahjahanpur News: किशोरी के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन

Thu, 05 Nov 2026 01:54 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 01:54 AM IST
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Relatives of teenager insist on demanding arrest of accused in murder
संवाद न्यूज एजेंसी
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जलालाबाद। थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। मंगलवार सुबह तहरीर मिलने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन परिजन गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। पुलिस के काफी समझाने पर शाम करीब तीन बजे परिजन शव लेकर रवाना हुए।
मृतका के भाई ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि दो नवंबर की रात करीब एक बजे लोकेश कुशवाहा एक अज्ञात व्यक्ति के साथ उसकी बहन (16) को घर से बुलाकर खेतों की ओर ले गया। वहां दुष्कर्म की कोशिश का विरोध करने पर दोनों ने उसे फंदे पर लटकाकर मार डाला।
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सीओ दीपक सिंह ने बताया कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग आया है। तहरीर के आधार पर दो आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर तलाश की जा रही है।
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मंगलवार सुबह किशोरी का शव घर से करीब एक किलोमीटर दूर ट्यूबवेल के बरामदे में दुपट्टे के फंदे से लटका मिला था। शव के पास मिले मोबाइल की जांच में रात करीब एक बजे दो नंबरों पर बातचीत होने की जानकारी सामने आई थी।
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