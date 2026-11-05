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Shahjahanpur News: निबंध प्रतियोगिता में जया ने पाया प्रथम स्थान

Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
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Jaya got first place in the essay competition
आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निबंध प्रतियोगिता में​ भाग लेतीं छात्राएं। स्रोत​ : महाव
शाहजहांपुर। आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को समाजशास्त्र विभाग की ओर से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जया मिश्रा ने प्रथम मुकाम पाया।
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पर्यावरण प्रदूषण एवं संबंधित चुनौतियां विषय पर प्रतियोगिता से पहले प्राचार्य प्रो. सुरचना त्रिवेदी ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में जया मिश्रा ने प्रथम, अनमोल यादव ने द्वितीय तथा बुशरा आफरीन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नेहा सिंह को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। निर्णायक मंडल में असिस्टेंट प्रोफेसर पारुल यादव एवं माया देवी शामिल रहीं। डॉ. संजीता अग्रवाल, डॉ. अरुणकांत पांडेय, खुशी वर्मा, लीलाक्षी शुक्ला, वंदना, रश्मि आदि मौजूद रहे। संवाद
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