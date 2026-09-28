शाहजहांपुर: शिक्षामित्रों ने दिया धरना, सुपर टेट से छूट देने की मांग

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शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के बैनर तले शिक्षामित्रों ने सुपर टेट से छूट समेत विभिन्न मांगों को लेकर जीआईसी खेल मैदान में धरना दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। धरना स्थल पर हुई सभा में जिलाध्यक्ष रामपूत पाल ने कहा कि तीन जनवरी 2025 को शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय वापसी और महिला शिक्षामित्रों को उनके निवास की ग्राम पंचायत या वार्ड के विद्यालय में स्थानांतरण का आदेश जारी हुआ था। लखनऊ और बाराबंकी को छोड़कर अन्य जिलों में प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। ज्ञापन में टेट उत्तीर्ण और एनसीटीई के मानकों को पूरा करने वाले 70 हजार शिक्षामित्रों को सुपर टेट से छूट देकर शिक्षक पद पर समायोजित करने की मांग की गई। इसके अलावा योग्यता और अनुभव के आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने तथा 12 महीने का मानदेय देने की मांग भी उठाई गई। इस दौरान विपिन मिश्रा, मिथलेश यादव, आलोक वर्मा, मुकेश पाल, जितेंद्र वर्मा, जगरूप बाबू, रीमा देवी, हरिओम वर्मा और सिकंदर खां आदि मौजूद रहे।

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