Shahjahanpur News: सफाई मित्रों का सम्मान, स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ

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कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक (तकनीकी) विजय बांगर ने किया। इस बीच कार्यरत सभी सफाई मित्रों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सकों ने उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ कार्यस्थल के महत्व के बारे में जानकारी दी। अंत में निदेशक ने सभी सफाई मित्रों को उपहार देकर सम्मानित किया। प्रशासन विभाग के महाप्रबंधक हितेश कुलश्रेष्ठ भी मौजूद रहे। संवाद

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कांट। भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान-2026 के तहत रविवार को कृभको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के चिकित्सा केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।