Shahjahanpur News: हाईवे पर अनियंत्रित हुआ कंटेनर खाई में पलटा

विज्ञापन

तिलहर। लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर नगरिया चौकी के पास रविवार सुबह कंटेनर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे में कंटेनर चालक बागपत जिले के बिनौली थाना क्षेत्र के गांव बिजोरा निवासी कृष्णपाल शर्मा बाल-बाल बच गए। उन्होंने बताया कि वह लखनऊ से कोल्ड ड्रिंक लेकर सहारनपुर जा रहे थे। नगरिया चौकी के पास एक ढाबे के समीप उनके कंटेनर को एक अज्ञात वाहन ने ओवरटेक किया। इसी दौरान कंटेनर अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। सूचना मिलने पर एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और चालक से जानकारी ली। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि हाईवे पर कंटेनर पलटने की सूचना एनएचएआई टीम से मिली थी। कोई जनहानि नहीं हुई है। संवाद