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शाहजहांपुर: एसडीएम-अधिवक्ता विवाद, सदर तहसील में वकीलों का धरना जारी
शाहजहांपुर की तहसील सदर में एसडीएम अतुल कुमार सिंह और अधिवक्ताओं के बीच विवाद दूसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार को अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना एसडीएम कार्यालय के बाहर जारी रहा। एसडीएम तहसील नहीं पहुंचे। अधिवक्ताओं ने माफी मांगने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया है। इससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
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