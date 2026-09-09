फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Stray cattle roaming fields and villages despite the existence of cow shelters.

Shahjahanpur News: गोशालाएं होने के बावजूद खेतों और गांवों में घूम रहे छुट्टा गोवंशीय पशु

Wed, 09 Sep 2026 05:13 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 05:13 PM IST
विज्ञापन
Stray cattle roaming fields and villages despite the existence of cow shelters.
खुदागंज में सड़क पर घूम रहे गोवंशीय पशु। संवाद
खुदागंज। विकास खंड में कई गोशालाएं होने के बावजूद खेतों से लेकर गांवों तक छुट्टा घूमते गोवंशीय पशु किसानों और राहगीरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। परेशान ग्रामीणों ने खुले में घूम रहे पशुओं को गोशाला भिजवाने की प्रशासन से मांग की है।
विज्ञापन

ग्राम पंचायत नवादा दरोबस्त में दो गोशालाएं हैं। इनमें एक वृहद गोशाला और दूसरी नंदीशाला है। लगभग 300 पशुओं की क्षमता वाली वृहद गोशाला गत एक जुलाई को गोपाल गंगा सेवा ट्रस्ट को सौंपी गई थी। वहां अन्य गांवों से भी गायों को लाकर रखा जा रहा है, लेकिन गांवों में घूम रही गायों को ग्राम प्रधान और एनजीओ के स्तर से संरक्षित नहीं किया जा रहा है।
विज्ञापन

नवादा दरोबस्त के ग्राम प्रधान अशोक सिंह के अनुसार गोशाला में 700-800 पशु रखे जा रहे हैं इसलिए एनजीओ संचालक के पास गायों को खिलाने के लिए पर्याप्त भूसा भी नहीं है। एनजीओ संचालक अमित कुमार सिंह के अनुसार वह लगातार ग्राम प्रधानों से फोन पर संपर्क कर छुट्टा पशु गोशाला पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। खंड विकास अधिकारी अरविंद दुबे ने बताया कि जल्द ही छुट्टा गोवंशीय पशुओं को पकड़ कर गोशाला भेजने की व्यवस्था कराई जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed