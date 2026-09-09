Shahjahanpur News: गोशालाएं होने के बावजूद खेतों और गांवों में घूम रहे छुट्टा गोवंशीय पशु

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ग्राम पंचायत नवादा दरोबस्त में दो गोशालाएं हैं। इनमें एक वृहद गोशाला और दूसरी नंदीशाला है। लगभग 300 पशुओं की क्षमता वाली वृहद गोशाला गत एक जुलाई को गोपाल गंगा सेवा ट्रस्ट को सौंपी गई थी। वहां अन्य गांवों से भी गायों को लाकर रखा जा रहा है, लेकिन गांवों में घूम रही गायों को ग्राम प्रधान और एनजीओ के स्तर से संरक्षित नहीं किया जा रहा है।नवादा दरोबस्त के ग्राम प्रधान अशोक सिंह के अनुसार गोशाला में 700-800 पशु रखे जा रहे हैं इसलिए एनजीओ संचालक के पास गायों को खिलाने के लिए पर्याप्त भूसा भी नहीं है। एनजीओ संचालक अमित कुमार सिंह के अनुसार वह लगातार ग्राम प्रधानों से फोन पर संपर्क कर छुट्टा पशु गोशाला पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। खंड विकास अधिकारी अरविंद दुबे ने बताया कि जल्द ही छुट्टा गोवंशीय पशुओं को पकड़ कर गोशाला भेजने की व्यवस्था कराई जाएगी। संवाद