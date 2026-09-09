Shahjahanpur News: जिगनिया गांव की गली और धान के खेत मे दिखे मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 05:12 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 05:12 PM IST
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खुदागंज। जिगनिया गांव में बुधवार को दो स्थानों पर मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तड़के करीब चार बजे गांव की एक गली में मगरमच्छ पहुंच गया। कुत्तों के लगातार भौंकने पर ग्रामीणों को इसकी भनक लगी। सूचना पर ग्रामीणों ने तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को जानकारी दी।
मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे सुबह करीब नौ बजे देवहा नदी में सुरक्षित तरीके से छुड़वा दिया, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे सूथा-मझिला मार्ग से लौट रहे स्थानीय व्यवसायी अभिषेक गुप्ता ने मठिया के पास धान के खेत में एक मगरमच्छ को देख इसकी जानकारी आसपास के ग्रामीणों को दी।
कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर वन विभाग की दूसरी टीम पहुंची, लेकिन तब तक वह खेत में गुम हो गया। डिप्टी रेंजर अमित शर्मा ने बताया कि एक मगरमच्छ उन्होंने अपनी निगरानी में पकड़वाया है और दूसरे को पकड़ने के लिए अन्य टीम भेजी गई है। उन्होंने मगरमच्छ पकड़े जाने तक गांव के लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। संवाद
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मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे सुबह करीब नौ बजे देवहा नदी में सुरक्षित तरीके से छुड़वा दिया, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे सूथा-मझिला मार्ग से लौट रहे स्थानीय व्यवसायी अभिषेक गुप्ता ने मठिया के पास धान के खेत में एक मगरमच्छ को देख इसकी जानकारी आसपास के ग्रामीणों को दी।
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कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर वन विभाग की दूसरी टीम पहुंची, लेकिन तब तक वह खेत में गुम हो गया। डिप्टी रेंजर अमित शर्मा ने बताया कि एक मगरमच्छ उन्होंने अपनी निगरानी में पकड़वाया है और दूसरे को पकड़ने के लिए अन्य टीम भेजी गई है। उन्होंने मगरमच्छ पकड़े जाने तक गांव के लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। संवाद
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