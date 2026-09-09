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Shahjahanpur News: डीआईओएस कार्यालय के सामने शिक्षकों का प्रदर्शन

Wed, 09 Sep 2026 05:12 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 05:12 PM IST
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Teachers' protest in front of the DIOS office
शाहजहांपुर में प्रभारी डीआईओएस को ज्ञापन देते अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्
मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रभारी डीआईओएस को दिया
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संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा के बैनर तले शिक्षकों ने मंगलवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री को संबोधित 25 सूत्री ज्ञापन प्रभारी डीआईओएस अनिल कुमार को दिया।
ज्ञापन में अप्रैल 2005 से नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ देने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण करने व प्रधानाचार्य भर्ती में आरक्षण लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इसके अलावा बीपीएड को बीएड के समकक्ष मानने, प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक पदों के लिए 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता समाप्त करने, आरक्षण में 1.99 को दो पद मानने तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की वरिष्ठता, पदोन्नति और वेतन संबंधी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की मांग की गई।
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जिलाध्यक्ष डॉ. अमर सिंह व जिला महामंत्री राम सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में सत्यपाल सिंह, विनोद कुमार, ज्वाला प्रसाद, केके सिंह, बुधपाल सिंह, विवेक गंगवार, रामकुमार वर्मा, पंकज कुमार, राकेश कुमार वर्मा आदि शामिल रहे।
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