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शाहजहांपुर: स्कूबा डाइविंग से एनसीसी कैडेट्स ने सीखे पानी के अंदर बचाव के गुर

Wed, 30 Sep 2026 07:29 PM IST
गीतेश सक्सेना
Geetesh Saxena गीतेश सक्सेना
Updated Wed, 30 Sep 2026 07:29 PM IST
NCC cadets learn underwater survival techniques through scuba diving
शाहजहांपुर के कैंट स्थित स्वीमिंग पूल में 25 यूपी बटालियन एनसीसी की ओर से आयोजित चार दिवसीय स्कूबा डाइविंग कैंप का बुधवार को समापन हो गया। इस बीच चार सौ कैडेटों ने पानी के अंदर बचाव के गुर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। 26 से 30 सितंबर तक चले कैंप में शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली और मुरादाबाद के कैडेट शामिल हुए। स्कूबा डाइविंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष एवं भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर राजीव सरदाना, अर्चना सरदाना और उनकी टीम ने कैडेटों को प्रशिक्षण दिया। उन्हें स्कूबा डाइविंग के बुनियादी सिद्धांत, सुरक्षा नियम और उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। मास्क, रेगुलेटर, फिन्स और सिलिंडर फिट करने के साथ पानी के अंदर हाथ के संकेतों से संवाद करने का अभ्यास कराया गया। कमान अधिकारी कर्नल संग्राम सिंह चीमा ने कहा कि स्कूबा डाइविंग रोमांचक गतिविधि के साथ कैडेट्स के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में भी सहायक है। उप कमान अधिकारी कर्नल आनंद शर्मा ने बताया कि इससे कैडेट्स में आत्मविश्वास, एकाग्रता और अनुशासन की भावना विकसित होती है। इस मौके पर सूबेदार मेजर सुनील सिंह रावत, दलजिंदर सिंह, सुभाष चौहान, हवलदार जगविंदर सिंह, शांतनु और कुंवरपाल आदि मौजूद रहे।
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