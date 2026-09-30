{"_id":"6abd15b48d78c2de91054e2c","slug":"video-chess-competition-at-arya-mahila-mahavidyalaya-students-showcased-their-talent-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: आर्य महिला महाविद्यालय में शतरंज प्रतियोगिता, छात्राओं ने किया प्रतिभा का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर के आर्य महिला महाविद्यालय में अंतरमहाविद्यालयी शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की छात्र कल्याण समिति के अधिष्ठाता प्रो. कमलेश गौतम ने दीप जलाकर किया। उन्होंने कहा कि शतरंज केवल खेल नहीं, बल्कि एकाग्रता, धैर्य, त्वरित निर्णय और तार्किक चिंतन विकसित करने का माध्यम है। प्राचार्या प्रो. सुरचना त्रिवेदी ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ नेतृत्व, अनुशासन और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। कार्यक्रम में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय से डॉ. प्रांजल शाही शतरंज विशेषज्ञ और डॉ. नीलू कुमार पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। नेशनल ऑर्बिटर विश्वजीत विक्रम ने प्रतिभागियों को शतरंज के नियमों की जानकारी दी। कार्यक्रम में अनुराधा, ऋतु शर्मा, डॉ.आशीष गोयल, रानू दुबे आदि मौजूद रहीं।

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