Shahjahanpur News: चीनी मिल गेट पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी

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संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिल प्रबंधन को ज्ञापन देकर बताया कि पिछले पेराई सत्र का करीब 96 करोड़ रुपये भुगतान बकाया है। इसके बावजूद मिल प्रबंधन 14 नवंबर से नए पेराई सत्र की तैयारी कर रहा है। तहसील अध्यक्ष उमाशंकर गंगवार ने कहा कि किसानों का गन्ना 400 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है, जबकि चीनी 65 रुपये प्रति किलो बेची जा रही है। उन्होंने गन्ना मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल करने या चीनी का मूल्य 40 रुपये प्रति किलो करने की मांग की। मांगें पूरी होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी।धरने में साहब सिंह, संदीप सिंह, आकाश मिश्रा, दर्शन सिंह, गिरीश कुमार, बलबीर सिंह, भोले शंकर, करमजीत, मुख्तियार सिंह, बुद्धि लाल, प्यारेलाल, शोभालाल, संतराम, धर्मवीर, अवतार सिंह, सोहनलाल गंगवार, वीरपाल और सत्यपाल शामिल रहे।