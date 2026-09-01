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शाहजहांपुर: यूजीसी कानून के विरोध में पुवायां में सड़क पर उतरी करणी सेना, नारेबाजी कर किया प्रदर्शन
प्रस्तावित यूजीसी कानून के विरोध में मंगलवार को करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने शाहजहांपुर के पुवायां में प्रदर्शन किया। संगठन के जिलाध्यक्ष सुभाष सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता शाहजहांपुर रोड स्थित नखासा बाग के पास एकत्र हुए। यहां से पैदल मार्च करते हुए राजीव चौक पहुंचे और नारेबाजी कर विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में प्रस्तावित यूजीसी कानून को लागू नहीं करने की मांग की गई। इसके साथ ही जातिगत आरक्षण और एससी-एसटी एक्ट समाप्त किए जाने की मांग भी उठाई गई। करणी सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित कानून को लेकर संगठन की ओर से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। उन्होंने सरकार से कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार करने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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