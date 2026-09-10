{"_id":"6aa29e2710d79df12802ef16","slug":"video-bahujan-army-activists-staged-a-protest-in-shahjahanpur-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: बहुजन आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शाहजहांपुर: बहुजन आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन
शाहजहांपुर में बहुजन आर्मी ने बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट रजनीकांत को दिया। इसमें मांग की गई कि देश में आरक्षण व्यवस्था को संविधान के अनुसार सुरक्षित रखा जाए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार में उनका उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। यूजीसी के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के नियमों का पूरी तरह पालन कराया जाए। इनके अलावा भी अन्य मांगे रखी गईं। इस दौरान जिलाध्यक्ष रोहित कनौजिया, अजीत कुमार, अनुज कुमार, कनिष्क दिनकर, सूरज गौतम, आशिक अली, आशीष चौधरी आदि मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।