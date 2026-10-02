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Flowers showered on the 'Seva Sankalp Yatra' en route from Vadnagar to Varanasi - Party workers welcomed the procession by showering flowers upon its entry into the district
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वडनगर से वाराणसी जा रही सेवा संकल्प यात्रा पर बरसे फूल -जिले की सीमा में प्रवेश पर कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर किया अभिनंदन
शाहजहांपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी जा रही सेवा संकल्प यात्रा बृहस्पतिवार को जनपद में पहुंची। जिले की सीमा में प्रवेश करते ही विभिन्न स्थानों पर यात्रा का पुष्प वर्षाकर स्वागत किया गया।
महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता के नेतृत्व में मदनापुर में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सेवा यात्रियों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। इस दौरान विधायक अरविंद सिंह, ब्लॉक प्रमुख महेश पाल, मंडल अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह सहित आदि मौजूद रहे। बरेली मोड़ पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना एवं सांसद अरुण सागर ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा का शहीद पार्क, शहीद संग्रहालय, अजीजगंज स्थित सहज मार्ग जंक्शन में भी स्वागत किया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया गया स्वागत
जलालाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे पर युवा मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री तथा यात्रा संयोजक रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, वैभव खन्ना ने यात्रा का स्वागत किया। तिलहर के कछियानी खेड़ा मंदिर में भाजपा युवा मोर्चा के सिद्धार्थ गुप्ता, रोहित सिंह, आयुष रस्तोगी आदि ने स्वागत किया।
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