Shahjahanpur News: चौथे दिन तालाब में उतराता मिला लापता युवक का शव

चाचा नीरज कुमार ने बताया कि राजीव मजदूरी करता था। 28 सितंबर की सुबह बारिश के दौरान वह घर से निकला था। देर शाम तक नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। राजीव के पास मोबाइल फोन भी नहीं था। बृहस्पतिवार सुबह गांव के बाहर तालाब में ग्रामीणों ने एक शव उतराता देखा।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाया। परिजनों ने शव की पहचान राजीव के रूप में की। नीरज ने बताया कि राजीव की शादी हुई थी, लेकिन बाद में पत्नी अलग हो गई थी। उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। एक भाई की भी करीब एक वर्ष पहले छत से गिरकर मौत हो गई थी। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर मामले की जांच की जाएगी।