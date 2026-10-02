Shahjahanpur News: युवक पर चलाई गोली कुत्ते को लगी थी, पकड़ा गया आरोपी
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:10 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:10 AM IST
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अल्हागंज। मोहल्ला दखिनौआ में युवक पर चलाई गोली पालतू कुत्ते को लगने के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार सुबह आरोपी युवक ब्रजेश उर्फ नन्हकू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर लाइसेंसी रायफल भी बरामद कर ली गई है।
बुधवार को सुमित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 सितंबर की रात करीब आठ बजे वह अपने घर के पास पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। आरोप है कि मोहल्ले का ब्रजेश शराब के नशे में उनके साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर पिटाई कर दी। जान से मारने की धमकी देकर घर चला गया।
आरोप है कि कुछ देर बाद ब्रजेश रायफल लेकर आया और उसपर फायर कर दिया। गोली उनके पालतू कुत्ते के पैर में लगी। गोली की आवाज सुनकर पिता रोहित कुमार उर्फ तार बाबू और मां बिटोली आ गईं। इस बीच बृजेश वहां से भाग गया। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाद
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बुधवार को सुमित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 सितंबर की रात करीब आठ बजे वह अपने घर के पास पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। आरोप है कि मोहल्ले का ब्रजेश शराब के नशे में उनके साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर पिटाई कर दी। जान से मारने की धमकी देकर घर चला गया।
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आरोप है कि कुछ देर बाद ब्रजेश रायफल लेकर आया और उसपर फायर कर दिया। गोली उनके पालतू कुत्ते के पैर में लगी। गोली की आवाज सुनकर पिता रोहित कुमार उर्फ तार बाबू और मां बिटोली आ गईं। इस बीच बृजेश वहां से भाग गया। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाद
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