Shahjahanpur News: युवक पर चलाई गोली कुत्ते को लगी थी, पकड़ा गया आरोपी

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बुधवार को सुमित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 सितंबर की रात करीब आठ बजे वह अपने घर के पास पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। आरोप है कि मोहल्ले का ब्रजेश शराब के नशे में उनके साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर पिटाई कर दी। जान से मारने की धमकी देकर घर चला गया।आरोप है कि कुछ देर बाद ब्रजेश रायफल लेकर आया और उसपर फायर कर दिया। गोली उनके पालतू कुत्ते के पैर में लगी। गोली की आवाज सुनकर पिता रोहित कुमार उर्फ तार बाबू और मां बिटोली आ गईं। इस बीच बृजेश वहां से भाग गया। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाद