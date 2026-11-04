शाहजहांपुर: पत्नी की हत्या के आरोपी पति का एनकाउंटर करने की मांग, मायके वालों ने लगाया जाम

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शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के गांव त्रिलोकपुर में रेशमा (23 वर्ष) की हत्या से उसके परिजनों में आक्रोश है। बुधवार को परिजनों ने आरोपी पति का एनकाउंटर करने की मांग को लेकर शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने शव को निगोही डंडिया बाजार के पास रखकर जाम लगा दिया। सीओ सदर ने शव हटवाने का प्रयास किया तो परिजनों से नोकझोंक हो गई। मंगलवार को पति शिवम ने रेशमा की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। शिवम ने तीन साल पहले रेशमा से प्रेम विवाह किया था।

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