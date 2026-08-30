शाहजहांपुर: 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं का रोडवेज बसों में मुफ्त सफर शुरू, मुख्यमंत्री का जताया आभार

शाहजहांपुर में परिवहन निगम की बसों में रविवार से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना के तहत मुफ्त सफर शुरू हो गया। पहले दिन कई बुजुर्ग महिलाओं ने योजना का लाभ उठाकर रोडवेज बसों में यात्रा की। परिचालकों ने महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन उनसे किराया नहीं लिया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए वातानुकूलित बसों में भी सफर फ्री की मांग की।



जिले में परिवहन निगम के बेड़े में 147 सरकारी और 79 अनुबंधित बसों का संचालन हो रहा है। अभी तक सभी यात्रियों से नियमानुसार किराया लिया जाता था। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। रविवार से इसकी शुरुआत बसों में कर दी गई। पहले दिन तमाम बुजुर्ग महिलाओं ने फ्री में सफर किया।



उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। दूसरी ओर एआरएम अरुण कुमार ने रोडवेज बसों में पहुंचकर बुजुर्ग महिलाओं को योजना की जानकारी दी और मुफ्त यात्रा का लाभ लेने के लिए जागरूक किया। सिविल लाइंस की वंदना गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री का निर्णय सराहनीय है। सावधारण बसों की तरह वातानुकूलित बसों में भी महिलाओं को निशुल्क सफर की सुविधा दी जाए।