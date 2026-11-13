{"_id":"6af627b13a0a8f2a9207c53b","slug":"video-this-grand-festival-conveys-a-message-of-cleanliness-self-restraint-and-social-unity-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर: स्वच्छता, संयम और सामाजिक एकता का संदेश देता है महापर्व छठ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिले में उत्साह बढ़ने लगा है। व्रती महिलाएं घरों में पूजा की तैयारियों के साथ दउरी, सूपली और अन्य पूजन सामग्री जुटाने में लगी हैं। बाजारों और घाटों पर भी पर्व की रौनक दिखने लगी है। घरों से लेकर घाटों तक पारंपरिक छठ गीतों की गूंज सुनाई देने लगी है। महिलाएं भगवान सूर्य और छठी मइया की पूजा के लिए श्रद्धा और पवित्रता के साथ तैयारियों में जुटी हैं।

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