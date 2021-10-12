Sant Kabir Nagar News: नियमों के उल्लंघन पर 188 वाहनों का चालान

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संतकबीरनगर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर 188 के विरुद्ध कार्रवाई की। इस दौरान 3,18,100 रुपये शमन शुल्क वसूला। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक, वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। इस दौरान प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों और यातायात प्रभारी ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की। संवाद