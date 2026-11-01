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संतकबीरनगर: राष्ट्रीय एकता दिवस पर खलीलाबाद स्टेडियम में एकता दौड़
राष्ट्रीय एकता दिवस पर शनिवार को खलीलाबाद स्टेडियम में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। एसपी संदीप कुमार मीना ने स्कूली छात्र-छात्राओं और पुलिसकर्मियों के साथ दौड़ लगाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। इससे पहले उन्होंने प्रतिभागियों को एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ दिलाई और हरी झंडी दिखाकर दौड़ रवाना की। कार्यक्रम में सीडीओ जयकेश, एएसपी सुशील कुमार सिंह समेत पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली बच्चे मौजूद रहे।
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