Sant Kabir Nagar News: युवक की पिटाई तीन पर प्राथमिकी

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कटया गांव निवासी रामजतन निषाद ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि आठ नवंबर की शाम करीब 4:30 बजे वह हसनी चौराहे पर बाल कटवाने जा रहे थे। नाई की दुकान पर राजेबोहा गांव के सरन, पप्पू और कैलाश ने उन्हें गालियां दीं। विरोध करने पर तीनों ने मारपीट की, जिससे उनके सिर में चोट आई। आरोप है कि पहले मोबाइल पर धमकी भी दी गई थी।

चौराहे पर मौजूद दुकानदारों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि रामजतन की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद

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संतकबीरनगर। बेलहर कला थाना क्षेत्र के हसनी चौराहे पर एक युवक को तीन लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।