Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   FIR against three for beating up a youth

Sant Kabir Nagar News: युवक की पिटाई तीन पर प्राथमिकी

Wed, 11 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
FIR against three for beating up a youth
संतकबीरनगर। बेलहर कला थाना क्षेत्र के हसनी चौराहे पर एक युवक को तीन लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

कटया गांव निवासी रामजतन निषाद ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि आठ नवंबर की शाम करीब 4:30 बजे वह हसनी चौराहे पर बाल कटवाने जा रहे थे। नाई की दुकान पर राजेबोहा गांव के सरन, पप्पू और कैलाश ने उन्हें गालियां दीं। विरोध करने पर तीनों ने मारपीट की, जिससे उनके सिर में चोट आई। आरोप है कि पहले मोबाइल पर धमकी भी दी गई थी।
चौराहे पर मौजूद दुकानदारों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि रामजतन की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed